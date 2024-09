Genoa-Sampdoria scontri tra ultrà prima del derby di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le tensioni accumulate negli ultimi mesi tra i tifosi di, tra scaramucce e atti vandalici, si sono trasformate in una serie di violentia poche ore daldiin programma nella serata del 25 settembre allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. I tafferugli sono iniziati già dalla mattinata, precisamente nei pressi del Ponte Gerolamo Serra, vicino alla gradinata sud dello stadio, mentre i tifosi delle due squadre si preparavano alle coreografie per il match. Dalle immagini e dai video diffusi sui social media si vedono chiaramente gruppi di ultrasni eni entrare in contatto, con il lancio di oggetti, fumogeni e bombe carta. Una vera e propria guerriglia urbana, come testimoniano le forze dell’ordine intervenute per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, decidendo di chiudere al traffico le vie limitrofe allo stadio.