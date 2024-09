Gambero Rosso | Pepe in Grani è la migliore pizzeria d’Italia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma. Francoconina Caiazzo (Caserta) è latra i Tre Spicchi della guida Pizzerie d’ Italia 2025 del. A battere tutti nella classifica delle Tre Rotelle e nel primato della pizza in versione al trancio e da asporto è invece Pizzarium di Gabriele Bonci, a Roma. Sono complessivamente 96 i Tre Spicchi della pubblicazione enogastronomica, le Tre Rotelle sono 16, 116 le nuove insegne selezionate, 9 i premi speciali, con 15 premiate. La guida con oltre 750 insegne censite, che spaziano tra pizze tonde, tradizionali, a degustazione, al trancio, presenta 22 stelle. cioè le insegne che mantengono il podio per almeno il 10° anno consecutivo. “Che vitalità, aperture su aperture – commenta Pina Sozio, curatrice dell’edizione 2025 – tanti giovani con voglia di emergere e di far emergere i propri territori.