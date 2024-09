Festa dell’Unità al Circolo Arci Ci sarà anche Michele De Pascale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Torna ladi Borella. L’appuntamento è da oggi, mercoledì, a domenica, nel salone dello storicoaffacciato sulla via Cesenatico. La manizione, giunta alla 58esima edizione, è un punto di riferimento importante al di là dell’opinione politica, perchè da sempre porta eventi, spettacoli, musica dal vivo, incontri su temi di attualità, una cucina tradizionale romagnola molto apprezzata e tante occasioni per incontrarsi. Non mancano i momenti tipici delle feste, come il gioco della ruota della fortuna e la lotteria di piante e fiori. L’incontro politico di quest’anno è in calendario giovedì 26 settembre alle 21 con la presenza diDe, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, con al fianco i vertici del Pd di Cesena e Cesenatico, a partire dai sindaci Enzo Lattuca e Matteo Gozzoli.