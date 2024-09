EnergyTeller Ecom spa mette al centro trasparenza e assistenza nel mercato luce e gas

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) - L'azienda barese spiega il percorso che ha portato le persone aldei processi di gestione: “Dal lavoro di divulgazione sui Social al rapporto con ogni singolo cliente, che ha a disposizione una figura dedicata per ogni tipo di esigenza” Bari,25 settembre 24. Illibero dell'energia ha allargato il ventaglio delle offerte in favore dei consumatori. La concorrenza, però, ha spesso concentrato i suoi sforzi sulla riduzione dei costi in bolletta, tralasciando un aspetto quanto mai fondamentale: quello dell', utile ad eliminare problematiche che purtroppo persistono ancora oggi.