Dove vedere in tv PSG-Juventus Champions League calcio femminile | orario programma streaming

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Domani, giovedì 26 settembre (ore 18.45), laaffronterà il ritorno del secondo turno delladi, affrontando la forte compagine del PSG. La sfida metterà in palio un posto per la fase a gironi della massima competizione continentale per club. Si parla di 12 confronti che andranno a definire il roster delle formazioni che si uniranno a Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea. La Juve ha iniziato bene la propria stagione, vincendo i primi tre incontri in Serie A: 6-3 contro il Sassuolo in trasferta, 4-2 contro il Como tra le mura amiche e 2-1 sul campo della Lazio. All’andata le bianconere sono state in grado di prevalere a Biella 3-1 contro la formazione transalpina. Una Sofia Cantore strepitosa è stata la miglior giocatrice in campo e si è resa protagonista di una marcatura di pregevolissima fattura.