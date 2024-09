Coppa Italia Pisa-Cesena 0-1 | decide gol di Celia I romagnoli volano agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – Ilbatte a domicilio il1-0 e si guadagna il pass per glidi finale didove affronterà l’Atalanta. Dopo un primo tempo nel complesso avaro di vere emozioni, il match ha preso quota nella ripresa, con iche hanno sbloccato il risultato grazie al gol partita di, bravo a capitalizzare al massimo l’assist dalla destra di Antonucci. Ilha quindi cercato l’immediata reazione colpendo una traversa con Angori, ma poi non ha saputo dare continuità al proprio gioco, lasciando spazi preziosi alche a più riprese ha sfiorato il raddoppio (traversa per Antonucci) e soltanto all’ultimo assalto ha rischiato un pari che avrebbe avuto il sapore della beffa, quando Moreo ha colpito il palo con un violento sinistro.