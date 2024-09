Conte ci spiega gentilmente cosa pensa di Israele oggi Risposta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Al direttore - Gentile Victor Fadlun. In un’intervista al Foglio, Lei mi attacca per il mio intervento alla Marcia della pace di Assisi di sabato scorso, con accuse gravi e ingiustificate. In nessun modo le mie affermazioni possono essere intese come dirette a trasferire le precise responsabilità del governo Netanyahu sul popolo israeliano o sulle comunità ebraiche. Lei sostiene che “sta conducendo una guerra di difesa” e “difende valori fondamentali: la libertà, l’umanità, la civiltà dei diritti”. Nella sua intervista non leggo parole di condanna per la criminale strategia che il governo Netanyahu sta perseguendo e che ha sin qui prodotto la carneficina di oltre 41 mila civili a Gaza, di cui 17 mila bambini.