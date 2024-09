Cesena la prima sorpresa di Coppa Italia Il Pisa di Inzaghi out!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilesce dai sedicesimi di finale dicontro ilperdendo in casa con il risultato di 1-0. Succede tutto nel secondo tempo. ELIMINATO – Filippoe il suoperdono ai sedicesimi di finale dicontro ilcon il risultato di 1-0. Il fratello di Simone così lascia la competizione, l’unico modo per affrontare l’allenatore dell’Inter anche se sarebbe stato molto difficile. Allo Stadio Romeo Anconetani decide un gol nel secondo tempo: Raffaele Celia ha sfruttato al meglio l’assist dell’exvera della Roma Mirko Antonucci. Il, autenticaper gli ottavi di finale di, affronterà da neo-promossa in Serie B l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.