Bonus per il teleriscaldamento alle famiglie a basso reddito

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Torna ila Granarolo. Hera ha determinato di riconoscereeconomicamente svantaggiate del Comune per il 2024 una compensazione della spesa per il servizioda attribuire con le modalità di seguito esposte. Gli importi del contributo annuo sono quelli indicati per ciascuna categoria di cliente avente diritto. Ilè riferito all’uso del riscaldamento, vale per l’anno 2024 e non è retroattivo. Per gli aventi diritto sarà necessario recarsi presso gli sportelli comunali del Comune di Granarolo dell’Emilia preposti alla raccolta delle domande, con la documentazione comprovante i requisiti per l’ottenimento e il numero di componenti del nucleo familiare, entro il 31 dicembre.