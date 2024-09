Ancora un incidente mortale sul lavoro operaio 46enne precipita da un tetto di un’azienda nel Pavese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024)unsul. Un uomo di 46 anni èto daldell’azienda Intals a Parona (Pavia), poco dopo e 10 di questa mattina. Il volo da un’altezza stimata di circa 8 metri non gli ha lasciato scampo: i soccorritori del 118 hanno constatato il decesso sul posto. Sul posto anche carabinieri e Ats. Quello lombardo è solo l’ultimo di una scia terribili di infortuni mortali. Due giorni fa undi 57 anni è morto in unsulindi Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo. L’uomo è stato travolto dal crollo di una lastra di vetro all’interno di una azienda di serramenti, la Emmer. Inutili i soccorsi prestati dal 118. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco. Quattro giorni fa invece è stato un 47enne a perdere la vita in un cantiere edile ad Argegno, sul lago di Como.