Acireale ‘baby gang’ aggredisce brutalmente un 27enne | denunce e D A Spo Willy

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dieci minorenni aggredisconoun, “baby gang” individuata dalla polizia. Hanno accerchiato una coppia mentre passeggiava in via Felice Paradiso, nella zona dell’Area COM di, per poi scagliarsi contro il ragazzo di 27 anni, aggredendolo verbalmente e fisicamente con calci e pugni fino a ridurlo ad uno stato di semi-coscienza. A rendersi protagonisti di quest’episodio di brutale violenza sono stati circa dieci giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 15 anni, tra cui alcune ragazze, che, senza alcun motivo, hanno preso di mira la coppia ed in particolare ilin una zona dove i giovani disono soliti incontrarsi per momenti di svago.