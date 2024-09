?? Midtjylland-Hoffenheim il Pronostico | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’di Pellegrino Matarazzo non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Con tre sconfitte consecutive in campionato, la squadra tedesca è chiamata a risollevarsi proprio all’esordio in Europa League, contro un avversario di livello come i danesi del: Dominio in Campionato, ma delusione in Europa Ilha affrontato un duro colpo ai playoff di Champions League, venendo eliminato dallo Slovan Bratislava, ma ha ripreso immediatamente il controllo della situazione in campionato, dove guida la classifica con tre punti di vantaggio sull’Aarhus dopo 9 giornate. Nonostante la delusione europea, la squadra danese sta dimostrando di essere in grande forma e vorrà far valere la sua solidità anche in Europa League.