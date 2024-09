Zone 30 al via ad Ascoli | ecco in quali zone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – L’Arengo si prepara a lanciare ufficialmente le ‘30’. Il progetto sviluppato dall’amministrazione comunale e annunciato prima dell’estate è pronto ad entrare nel vivo della sua concreta attuazione. Ancora qualche giorno e sarà tutto ben delineato per quanto riguarda le cento torri. Tra le primedella città che accoglieranno l’introduzione di questi strumenti ideati per prevenire incidenti stradali e regolarizzare il traffico, ci sarà il quartiere di Porta Maggiore dove in queste ore si provvederà all’installazione della relativa cartellonistica stradale. Restano da limare gli ultimi dettagli dell’azione messa in atto, poi anche la città diavrà le sue piazze e vie da percorrere con il limite di velocità massimo stabilito sui 30 chilometri orari.