Volley femminile | campionesse olimpiche ospiti a ‘Ballando con le stelle’

(Di martedì 24 settembre 2024) La Nazionaleditorna protagonista, dopo l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata di ieri. Sette delle tredici azzurre che hanno conquistato l'oro a Parigi sarannosabato 28 settembre acon le, programma in onda su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Marina Lubian e Sarah Fahr, infatti, dopo aver giocato la Supercoppa Fineco, in scena al Palazzo dello Sport di Roma a partire dalle 18:00 tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia VeroMilano, si trasferiranno all'Auditorium Rai del Foro Italico per prendere parte alla prima puntata del programma.