Torino Ben Alaya Abdelkader ha ucciso l’ex Nabi Roua

(Di martedì 24 settembre 2024), 34 anni, è morta dopo essere stata accoltellata dalmarito Ben. Teatro del femminicidio un appartamento in via Cigna, quartiere Barriera di Milano a, di origine tunisina, in base ad una prima ricostruzione, al culmine di un litigio sarebbe stata colpita al torace dalmarito Ben. Trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco dalla Croce Verde di Villastelloneè morta poco dopo il suo arrivo. Ben, anche lui tunisino, 48 anni, era già sottoposto al divieto di avvicinamento e aveva il braccialetto elettronico. È stato arrestato dai carabinieri. A quanto si apprende l’omicida stava fuggendo in strada inseguito dal figlio tredicenne. La donna sarebbe stata colpita a morte davanti ai figli della coppia. La figlia adolescente era fuggita dai vicini e aveva chiesto aiuto.