Telegram cambia regole collaborerà con le autorità giudiziarie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) L'app di messaggisticaconsegnerà allegli indirizzi IP delle connessioni per risalire all'identità delle persone e i numeri di telefono degli utenti nel caso di procedimenti legali nei loro confronti. Lo ha annunciato il fondatore di, Pavel Durov, in un post sul proprio canale. Unmento per la piattaforma che ha ricevuto critiche per i contenuti, perché collaborava poco con lee forniva i dati degli utenti solo in caso di sospetto di attività terroristiche. La novità arriva dopo che a fine agosto Durov è stato arrestato a Parigi con l'accusa di essere complice delle attività illegali permesse da. E' stato poi rimesso in libertà sotto cauzione con il divieto di lasciare il territorio francese e l'obbligo di presentarsi due volte alla settimana alla polizia.