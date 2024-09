Stellantis e tutto il settore dell' auto | sciopero nazionale il 18 ottobre a Roma

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 24 settembre 2024) I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato unoper i lavoratori die diilmotive per venerdì 18. Le sigle hanno annunciato che in tale data organizzeranno una manifestazione. Nel 2023, secondo i dati sindacali,ha prodotto in Italia 751 mila veicoli, di cui 521 milae 230 mila veicoli commerciali. Negli ultimi 17 anni, dal 2007 al 2024, la produzione diin Italia di Fiat (poi Fca e) si è ridotta di quasi il 70 per cento, da 911 mila alle 300 mila stimate quest’anno se continuerà l’attuale trend.e 505 milavendute in Italia, menoa metà è stata prodotta nel nostro Paese (225 mila).