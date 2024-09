Stellantis cerca il dopo Tavares

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 24 settembre 2024) Lavori in corso in casa. È partita la ridel successore di Carlos. C’è la conferma. E c’è la rassicurazione che si tratta di routine, considerato che il contratto dell’amministratore delegato scade a inizio 2026. Ma è chiara, anche se non esplicita, la pressione verso un cambio (anche in anticipo?) dettata dalla situazione diin Europa e negli Stati Uniti. Ultimi allarmi: i sindacati americani che minacciano lo sciopero, il progetto della Gigafactory a Termoli che sembra sempre più incerto e perde i 250 milioni di euro del Pnrr e una flessione quasi del 30% delle immatricolazioni in agosto. Tanto basta per spingere la casa automobilistica alla conferma a Bloomberg: Sì, il presidente Elkann ha avviato la ridi un successore di Carlos. Conferma ammorbidita con la definizione di una “pianificazione regolare”.