Palermo Dionisi lancia la sfida | Non partiamo sconfitti cos’ha detto sul Napoli!

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilsi appresta are ilnei sedicesimi di finale di Coppa Italia, l’allenatore Alessione ha parlato in conferenza stampa. Dopo il buon pareggio ottenuto contro la Juventus in campionato, ilsi appresta a preparare la prossimacontro il– formazione di Serie B – per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una gara importante per Antonio Conte e per la sua squadra, che ha tutta la volontà di andare avanti nella competizione., le parole in conferenza stampa di AlessioA parlare del match in conferenza stampa è stato anche l’allenatore del, Alessio. Il tecnico ha tessuto gli elogi del, definendola squadra che lotterà per il vertice della classifica in Serie A, ma non per questo ritiene la sua formazione automaticamente sconfitta.