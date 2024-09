Neonati Parma padre | voglio dargli nome

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 24 settembre 2024) 10.43 L'ex fidanzato della 22enne parmense ai domiciliari per i due corpicini trovati nel giardino di casa ha detto, tramite il suo legale, di volere riconoscere i bambini, "une organizzare una cerimonia" per loro. Parlando della ex e madre dei: "Mi sembra di essere finito in un film terribile. Non so chi ho conosciuto, chi era lei". La giovane è accusata di omicidio volontario e occultamento di cadavere: ha detto di aver portato avanti le gravidanze e partorito all'insaputa di tutti, per poi seppellire i due