Napoli-Palermo | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 24 settembre 2024) Gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia 2024/2025. I partenopei non possono snobbare la competizione nazionale essendo privi di impegni europei e dunque i rosanero vanno affrontati con la massima attenzione.si giocherà giovedì 26 settembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Maradona.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’avvio da incubo contro il Verona sembra ormai un lontano ricordo per i partenopei che hanno ripreso a viaggiare secondo i loro ritmi standard occupando la seconda posizione in classifica. Le tre vittorie consecutive e il pareggio contro la Juventus sono alle spalle perchà c’è da pensare alla Coppa Italia dove gli uomini di Antonio Conte si sono fatti valere nel primo turno eliminando il Modena ai calci di rigore.