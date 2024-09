La svolta di Telegram Svelerà indirizzi IP degli indagati per collaborare con le autorità giudiziarie

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024)consegnerà allegliIP delle connessioni per risalire all'identità delle persone e i numeri di telefonoutenti nel caso di procedimenti legali nei loro confronti. Ad annunciarlo è lo stesso fondatore della app di messaggistica, Pavel Durov, in un post sul suo canale. La novità arriva dopo che a fine agosto Durov era stato arrestato a Parigi con l'accusa di essere complice delle attività illegali permesse dalla piattaforma. Gli vengono imputati 12 capi d’accusa per crimini (tra cui reati di pornografia infantile, traffico di droga e transazioni fraudolente) avvenuti all'ombra della app, che avrebbe consentito ai criminali di muoversi indisturbati. Durov è stato poi rimesso in libertà sotto cauzione con il divieto di lasciare la Francia e l'obbligo di presentarsi due volte alla settimana alla polizia.