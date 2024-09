La fine della democrazia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 settembre 2024) Ho una certa età e dico che ai miei tempi si viveva meglio. Non è il solito sfogo degli anziani, ma una osservazione oggettiva. Negli anni ‘70-90 il bla blapolitica non interessava a nessuno. I giornali erano pieni di fatti di cronaca, di cui si discuteva. Il resto era vita privata. Oggi invece viviamo con l’ansia di una guerra atomica e vediamo nelle stragi del popolo palestinese una propensione al genocidio che credevamo finita col nazismo. E la, che credevamo salda, oggi è diventata una tecnocrazia o peggio, in spregiovolontà popolare: guardi la Francia, Macron ha perso le elezioni ma sceglie un macronista a capo del governo. Bruno Tanivia email Gentile lettore, lei ha sintetizzato le tesi dello storico francese Emmanuel Todd, che nel libro La disfatta dell’Occidente descrive le democrazie zombie cui si sono ridotte Europa e Usa.