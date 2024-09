La ‘battaglia’ del Carlino stop alla vergogna del porto La caldaia non c’è più | arco medievale ora libero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Ancona, 24 settembre 2024 – Nuovo sistema di riscaldamento e climatizzazione, via la-choc dell’istituto Nautico. La rimozione del manufatto risale a diversi mesi fa, ma essendo diventata una sorta di ‘arredo’ a cui ormai la gente si era quasi abituata, suo malgrado, ci siamo accorti della sua sparizione soltanto nei giorni scorsi. Con nostra grande sorpresa, dopo anni di battaglie per evidenziare l’assurdità di quell’obbrobrio e scempio posizionato a pochi centimetri da unCapoleoni) e dalle mura romane, laè stata rimossa. Restano solo i segni dei collegamenti dell’impianto sulla parete e le guide attraverso cui passava la canna fumaria di quell’opera molto impattante. Via, sempre a sorpresa, anche la recinzione di frontescuola all’interno della quale per anni ha trovato locazione un’enorme bombola per l’erogazione del gas.