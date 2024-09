Jesi corre all' impazzata ubriaco | 46enne inseguito e bloccato dai poliziotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024)(Ancona), 24 settembre 2024 –all’per le vie della città: tunisino denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. In azione ieri le volanti del commissariato i quali hannoiltunisino per il reato di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 20.10 ieri l’equipaggio volante mentre perva via Roma, in prossimità dell’incrocio con via delle Orfane, corso Matteotti e viale Cavallotti, ha visto provenire contromano e ad alta velocità, un’auto classe A 170 nera, che rischiava di impattare con gli agenti. Schivata l’auto i due, hanno invertito il senso di marcia intimando l’alt al conducente dell’auto coi dispositivi di segnalazione manuale, visivi ed acustici. Nonostante l’intimazione, l’uomo alla guida non si è fermato.