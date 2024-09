Inpsnel 2023 +108mln iscritti di 2019

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 24 settembre 2024) 12.10 Neli lavoratoriall'Inps con almeno una settimana di contributi sono stati 26,6 mln (1,08 mln in più del).Così nel report annuale Inps. Le settimane lavorate sono state in media 43,1,contro le 42,9 del.Aumentano i dipendenti privati a tempo indeterminato,ridotti gli autonomi.540 mila lavoratori in più da Paesi extra Ue. Rispetto al, salari aumentati del 6,8%, ma l'aumento dei prezzi è al 1517%. Nel,lo stipendio medio è pari a 26.000 euro per i dipendenti,ma scende a 14 mila euro per gli under 30.