Il piano strutturale all’esame dei soci di Italia Nostra Massa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) L’allerta meteo ha ridotto la presenza dell’ultima assemblea di, costringendo a registrare come assenti giustificati molti. Non sono mancati invece il presidente Bruno Giampaoli, Silvestri, Faenzi, Giromella, Pontelli, Copetta, Bongi, Gandolfo e Milani. L’assemblea ha ricordato ha ricordato l’alto contributo die amici, come Mario Guidotti e Isabella Piccinini, che hanno contribuito alla crescita dell’asazione in tutti questi anni di lotte e battaglie. Ha lasciato l’incarico di responsabile delle giteale la professoressa Manuela Foddi ed è stata sostituita con Giovanni Gandolfo. Il presidente ha poi aperto la discussione sulle Osservazione aldel Comune di