Il Napoli è già una squadra di Conte | può sognare qualcosa in più dell’Europa Moggi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2024) Sulsi vede già la mano didal punto di vista tecnico e mentale. L’obiettivo è tornare in Europa, ma si puòdi più. Scrivesu Libero: La quinta di campionato comincia a chiarire quello che potrebbe accadere nella corsa al titolo di campione d’Italia. Per adesso è il Toro a godersi bellamente il primato in classifica dopo l’ultima vittoria esterna al Bentegodi contro il Verona, 2-3. Senza togliere nulla a Juric, con Vanoli i granata adesso stanno marciando nelle zone alte della classifica, per la soddisfazione del presidente Cairo che, presa laquasi in dissesto, se la trova adesso solida economicamente e anche prima in classifica. Crediamo pertanto di poter considerare lungimirante la linea manageriale attuata del presidente Cairo per aver dato tali risultati in un mondo che spesso spende senza tener conto dei libri contabili.