Il mondo della musica trema per un nuovo #MeToo dopo l’arresto di Puff Daddy | Chi è stato a contatto con lui non sapeva dei suoi traffici sessuali?

(Di martedì 24 settembre 2024) Niente da fare per il rapper Sean “Diddy” Combs, noto come, che rimarrà in carcere,che il giudice ha respinto la nuova richiesta di arresti domiciliari presentata dailegali, dietro il pagamento di una cauzione di 50 milioni di dollari, garantita da proprietà immobiliari a Miami. Secondo il giudice Andrew Carter, ci sarebbe il rischio che l’artista e produttorele possa influenzare i testimoni e ostruire il corsogiustizia. Combs è accusato a livello federale died estorsione e rimarrà in carcere in attesa del processo. Il rapper si è dichiarato non colpevole ed èmesso sotto osservazione per evitare qualsiasi tentativo di autolesionismo o suicidio. Il produttore rischia da 15 anni di carcere all’ergastolo.