Il dolore di Eva Grimaldi dopo la morte della mamma di Imma Una seconda madre

(Di martedì 24 settembre 2024) Il mondo dello spettacolo si stringe intorno a EvaBattaglia per la perditasignora Luisa,di, venuta a mancare oggi 24 settembre. La notizia ha colpito profondamente l’attrice, che ha voluto ricordare pubblicamente l’importanza che la donna ha avuto nella sua vita. Con parole commosse, Eva ha raccontato come la signora Luisa non sia stata solo una suocera, ma una vera e propria, una figura affettuosa e di sostegno che l’ha accolta a braccia aperte sin dall’iniziosua relazione con. Eva, attraverso un post sui social, ha condiviso il suoe la sua gratitudine per aver potuto vivere un rapporto così speciale. «Più che una suocera sei stata per me una,» ha scritto l’attrice, ricordando il legame profondo e sincero che la univa allasua compagna. «Quanto amore ci siamo donate a vicenda.