Gomis crede nel nuovo corso | Conquistato dalla Maceratese

(Di martedì 24 settembre 2024) "Credo fermamente sul lavoro portato avanti da società, staff e tecnico che sta dando i suoi frutti". Kalagna, centrocampista della, parla dell’ottima partenza dei biancorossi che in campionato hanno vinto le tre gare disputate e in Coppa Italia hanno superato il turno ai danni del Montefano. Domenica la squadra di Possanzini ha fatto il pieno sul campo dell’Atletico Mariner dove si è giocato a porte chiuse. "È triste – spiega il calciatore al secondo anno a Macerata – una partita senza pubblico. A Macerata i tifosi ci danno una spinta, ti trasmettono la loro forza e poi non è bello privare tanta gente di partecipare alle partite". Sabato, prima della trasferta poi vinta a casa dell’Atletico Mariner, i supporter hanno assistito in buon numero all’allenamento.