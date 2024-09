Covivio per il Corvetto | Sostegno a minori fragili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Non solo progetti di sviluppo immobiliare e business, ma anche attività sociali per il miglioramento della qualità della vita nei quartieri e a favore delle persone più. La Fondazione, creata nel 2020 dal colosso degli uffici per promuovere iniziative sociali su scala europea, a Milano in zona Ripamonti/sta portando avanti una collaborazione con la cooperativa La Strada, sostenendo il progetto “Scuola Bottega“. Il progetto assicura ogni anno, a un gruppo composto dain difficoltà, un percorso scolastico finalizzato all’acquisizione della licenza media. Scuola Bottega, infatti, mira a prevenire l’abbandono scolastico di adolescenti(ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni) attraverso corsi, laboratori, tirocini e orientamento scolastico accompagnando i giovani studenti fino al traguardo del conseguimento della licenza media.