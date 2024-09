Ciclismo il percorso dei Mondiali 2024 Un tracciato così duro non si vedeva da anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilavrà, da domenica, un nuovo campione del Mondo. Zurigo sarà il teatro di una battaglia campale tra i grandi nomi delle due ruote, da Tadej Pogacar a Remco Evenepoel passando ovviamente per il campione uscente Mathieu van der Poel. Poiché ilsvizzero promette di non fare prigionieri, per una delle gare iridate più dure degli ultimi. Parliamo infatti di una giornata in cui verranno percorsi 273,9 chilometri con quasi 4500 metri di dislivello. Prima del circuito da affrontare per sette volte, si procederà con un tratto vallonato di quasi 70 chilometri che nasconde le proprie insidie: la salita di Buch am Irchel (4,8 km al 4,2%, finale al 7%) rappresenterà un bel riscaldamento, mentre dopo una quarantina di chilometri arriva il Kyburg, sono solo 1300 metri ma belli tosti, con pendenza media al 10,2% e picchi attorno al 14%.