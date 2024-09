Affitti brevi cos’è il Cin e cosa rischia chi non ce l’ha

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – A partire dal 28 agosto 2024 è entrato ufficialmente in vigore in tutta Italia il Cin, ovvero il Codice identificativo nazionale che dovrà essere utilizzato da tutti coloro che effettuano delle locazionie turistiche. La misura, che ha contato su una fase pilota in alcune regioni italiane, è stata fortemente voluta dal ministero del Turismo per provare a spegnere le polemiche legate all’uso incontrollato e spesso abusivo che si fa nel Paese degli. Chi svolge il ruolo di locatore, dunque, deve munirsi di questo codice ed esporlo sull’immobile e nell’annuncio, con il procedimento che interessa anche le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.