Zucchine fuori stagione? No Ecco perché potrebbero essere pericolose I rischi per la salute

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lesono tra i vegetali più amati e utilizzati in cucina, ma attenzione: lesonoper la. Sebbene siano presenti tutto l’anno sui banchi dei supermercati, la loro produzionedal periodo naturale (giugno-settembre) nasconde diversi. Vediamo, nel nostro articolo, quali sono. Lecoltivaterichiedono spesso serre riscaldate o metodi di coltivazione intensiva che fanno largo uso di pesticidi e fertilizzanti chimici. Questi prodotti servono a far crescere lein condizioni climatiche sfavorevoli, come il freddo invernale e la scarsa luce solare. Tuttavia, l’uso massiccio di sostanze chimiche può rendere questi ortaggi potenzialmente dannosi per il consumatore, aumentando l’esposizione a residui tossici.