Zucchine fuori stagione attenzione! Ecco cosa nascondono

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sono tra i prodotti più amati dagli italiani, nonché tra i più versatili, e in cucina vengono utilizzate in centinaia di modi. Forse è anche per questo che nel corso degli ultimi anni lele troviamo in ogni periodo dell’anno. Si è cercato, infatti, di “allungare” loro la vita. Però questo non è un bene, e anzi, bisogna farealle, perchénon poche insidie per i loro consumatori. Girando in inverno tra i banchi del supermercato, vi sarete chiesti: “Ma come fanno a esserci lea gennaio?”. Ebbene, domanda legittima.c’è dietro? Comprendere l’importanza della stagionalità dei prodotti ortofrutticoli è molto importante per la nostra alimentazione e per la nostra salute. Le, nel caso specifico, sono tipiche dellaestiva, con una massima produzione tra i mesi di giugno e settembre.