Ultime Notizie Roma del 23-09-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Ucraina in apertura su barzelletta ancora ponderando attentamente dare l’ok e a chi è perduto di iniziare a lungo raggio in Russia il presidente ucraino zielinski è arrivato ieri da New York dove parteciperà alla generale delle Nazioni Unite ucraino alla speranza di convincere il numero uno della casa bianca biden e sarai il primo a vedere il piano completo per la vittoria scritto in un post di rischi Vittoria però ancora lontana con la continua bersagliare infrastrutture popolazione civile per smontare la resistenza Ucraina nella notte per la prima volta Mosca utilizzato le bombe guidate CAB ordini altamente distruttivi era Sovietica su zaporizzja centino bombe sono piovute sulla regione il governatore ha denunciato su telegram 363 attacchi aerei e terrestri in 12 ...