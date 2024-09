TrainlineFest concerto gratuito de La Rappresentante di Lista il 26 settembre

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ladi– ph Manuela di PisaMILANO – Trainline, l’app leader per la prenotazione di treni e pullman, presenta, il primo festival musicale che trasformerà una stazione ferroviaria in un vibrante palcoscenico. L’evento, che si terrà il 26a Milano, segna l’inizio della ripartenza e del ‘nuovo anno’ scolastico e lavorativo con una celebrazione unica.è pensato per alleggerire il ritorno alla routine quotidiana dopo l’estate, trasformando una location iconica, simbolo di arrivi e partenze in un luogo di incontro e di festa per una serata indimenticabile. Dalle 19 alle 22 il pubblico potrà godere delle esibizioni di tre artisti energici e innovativi: Ladi, Sarafine e Laila Al Habash, con il DJ set del collettivo Akeem.