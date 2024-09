Tarquinio smaschera tutti | Mal di pancia con Schlein Pd senza pace

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Marco, europarlamentare del Partito democratico, è stato intervistato da Il Giornale per discutere dei suoi mal disulla gestione dei dem di Ellydel tema della guerra. "Mi astengo per valorizzare i passi avanti che sta compiendo la segreteriasul no all'uso delle armi italiane sul territorio russo. Cioè il no al paragrafo 8 della risoluzione che abbiamo votato, quello che chiedeva agli stati di rimuovere il divieto. E poi il lavoro che è stato fatto dal Pd per introdurre per la prima volta nel testo della risoluzione la parola ''. Era una parola indicibile fino a poco tempo fa. Ora è scritta tre volte nella risoluzione approvata dal Parlamento. C'è una netta correzione dellarispetto alla linea del vecchio Pd. Naturalmente la nuova linea della, più pacifista, sta provocando dei contraccolpi e delle reazioni. È logico che sia così.