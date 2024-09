Sound of Metal la recensione senza spoiler del film in streaming su Prime Video

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 23 settembre 2024)ofdiretto dall’esordiente Darius Marder e insu, incentra la sua storia su un batterista di musicacostretto a misurarsi con la sordità. Per il protagonista, un meraviglioso e commovente Riz Ahmed, il suono e il rumore sono l’unica costante a cui aggrapparsi. Il loro venire meno segna i rintocchi di un percorso di accompagnamento all’abbandono di una vita vissuta e oramai sempre più lontana, nello spazio e nel tempo. Presentato in anteprima al Toronto InternationalFestival del 2019, l’opera scritta dallo stesso Marder assieme al fratello Abraham (per la quale sono stati candidati agli Oscar per la miglior sceneggiatura) è una produzione intima e agrodolce, Ladi “of” Quandoofsottrae al musicista Ruben la capacità dell’udito, compie uno strappo utile ad aprire una riflessione di portata più ampia.