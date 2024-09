Petto nudo e vestaglia aperta sui tatuaggi | il look da rockstar di Damiano David alla Milano Fashion Week manda in delirio i fan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dimenticate il dandy retrò in giacca e cravatta degli MTV VMAS.è tornato in Italia e l’ha fatto in grande stile, proprio come una vera. A pochi giorni dal lancio del suo primo singolo da solista, il frontman dei Måneskin ha scelto la2024 per fare il suo ritorno trionfale sulle scene, attirando tutti gli sguardi durante la presentazione della collezione Primavera/Estate 2025 di Diesel. Sabato 21 settembre, mentre l’estate sembrava voler concedere un ultimo caldo abbracciocittà,si è presentatosfilata di Diesel a, con unche è un perfetto mix tra il suo stile personale e l’estetica audace del brand i Renzo Rosso. A torso, indossava solo unadi pelle lasciataa mostrare i