Nuova piazza Saione | i commercianti incontrano l' assessore Casi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – Si è tenuto nella sede di Confesercenti Arezzo un incontro tra idella zona di via Vittorio Veneto e l'ai lavori pubblici del Comune di Arezzo, Alessandro, per confrontarsi sul nuovo progetto di riqualificazione di. L'incontro è stato l'ocone per illustrare il progetto alle attività preoccupate per l'impatto che lacosì come è stata disegnata potrebbe avere sull'accessibilità e sulla frequentazione della zona. “L'” spiegano Valeria Alvisi direttrice di Confesercenti e Simone Angiulli presidente area aretina di Confesercenti “ha illustrato i dettagli del progetto, che è stato recentemente rivisto per salvaguardare le piante presenti in, accogliendo le istanze dei residenti. Da parte nostra abbiamo evidenziato alcune criticità.