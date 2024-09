Non vi ho chiesto di chiamarmi mamma Cronaca di un affido sine die nel libro di Karin Falconi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – Si chiama Non vi hodidi undie ildiche sarà presentato sabato 28 settembre alle 16 al centro di aggregazione sociale di Villa Severi ad Arezzo a ingresso libero. Interverranno oltre all'autrice, Emilia Russo Presidente Ma'ma e il Centro Affidi di Arezzo. Ci saranno testimonianze di famiglie affidatarie e dei loro adolescenti. Continua così la campagna della Ma'ma non vi hodi, sull'degli adolescenti fuori famiglia. A seguire ci sarà un aperitivo per i partecipanti. L'evento si svolge col patrocinio del Comune. Non vi hodidi undie, è la seconda uscita di «Opificium», la collana di narrativa dedicata a temi sociali e del lavoro, frutto di una collaborazione tra Edizioni Lavoro e Avagliano editore.