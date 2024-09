Milan Paulo Fonseca si riprende la panchina almeno per ora  Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 23 settembre 2024)non sbaglia il derby da dentro o fuori con l’Inter e silaper ora).Dopo un inizio davvero da incubo,dormirà sonni tranquilliper una settimana. Il tecnico portoghese ha, infatti, salvato labattendo l’Inter di Simone Inzaghi, con una prestazione davvero convincete. All’ex Lille serviva, infatti, vincere e convincere, per mettere a tacere le critiche, e così è stato. Ilvisto nel derby contro i nerazzurri è stato dominante, proprio come l’idea di calcio di, che si è preso il rischio di cambiare modulo e stile di gioco. Il rischio ha pagato e adesso il portoghese potrà stare più serenofino alla prossima sosta per le nazionali – della prima metà di ottobre.