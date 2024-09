Le pentole esplodono | la minaccia di Gad Lerner zittito dalla Sardone | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Duro scontro sulle concessioni della cittadinanza italiana agli immigrati a È Sempre Cartabianca tra l'europarlamentare della Lega, Silvia, e il giornalista e scrittore Gad, che da poco ha presentato il suo ultimo libro: “Gaza, odio e amore per Israele”. Al punto che lo stessosi è, dopo essere stato bruscamente interrotto nel suo intervento. Queste le sue parole: “Laincombe su tutto questo Paese, che ha milioni di immigrati e ne dovremmo parlare con maggiore rispetto. Quella che è stata interpretata come una miaaddirittura è lache incombe su questo Paese che ha milioni di immigrati e milioni di figli di immigrati e che deve pensare, come diceva la pubblicità di Mediaset, ad un proprio futuro sereno. Leschiacciate sul coperchio ad un certo punto scoppiano. Il 7 Ottobre dell'anno scorso ricorda a me cosa vuol dire”.