La FABI denuncia | chiusura della filiale BPER di Collina Liguorini

"Ancora una volta, come già accaduto nel recente passato, siamo costretti a doverre, in maniera passiva, lo scempio che viene perpetuato nei confrontinostra popolazione, dei nostri territori, da parte dei poteri forti. Ormai privi di una classe politica e dirigente capace di difendere i diritti di noi cittadini e preservare il nostro già mediocre tenore di vita, giorno dopo giorno veniamo anche privati dei servizi essenziali. A dimostrazione di quanto sopra detto laBANCA ha deciso, dopo aver chiuso poco più di due anni fa lo sportello di via Macchia, di chiudere anche laallocata presso, decisione avallata dal direttore territoriale di turno". Così in una nota firmata dalla(Federazione Autonoma Bancari Italiani).