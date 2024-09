Jesi si invaghisce di una donna su social e si denuda | gli estorcono 1 700 euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024)(Ancona), 23 settembre 2024 - Sidi unaneipoi arriva l’inganno e la richiesta estorsiva: dietro c’è un uomo. Nella giornata di ieri, a seguito di articolata attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato un 27enne della Guinea per estorsione. A luglio un 26enneno, titolare di un profilo instagram, riferiva in sede di querela che, alcuni mesi prima, iniziava uno scambio di messaggistica col profilo di una ragazza che diceva di vivere in provincia di Macerata, di professione estetista. La loro conversazione è proseguita tramite Telegram. Più passava il tempo e più i due si trovavano in sintonia, decidendo di comune accordo di farsi una videochiamata mostrandosi nella loro intimità.