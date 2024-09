Il Libano prova a ribellarsi ad Hezbollah dopo i raid preventivi di Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Gli israeliani speravano che «con i nuovi e sofisticati attacchi agli strumenti di comunicazione die con l'eliminazione di diversi uomini chiave del suo braccio armato, il gruppo si sarebbe convinto a ritirarsi dal confine tra», ha scritto Patrick Kingsley del New York Times, lasciando chiaramente intendere che il 'calcolo' ancora una volta si è rivelato sbagliato. Nonostante gli appelli internazionali rilanciati anche in vista della 79ma Unga di New York, oggi al via, Tel-Aviv e i militanti dihanno infatti intensificato i loro attacchi oltre confine. Il passo indietro, osservano numerosi analisti, per ora è lontano anche se, a parole, le due parti sostengono ugualmente di non volere dare il via a una pericolosa escalation militare nella regione.