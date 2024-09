I neonati sepolti in giardino sono nati vivi | avranno nomi e funerali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024)e, per questo,un nome. A Traversetolo, piccola località in provincia di Parma, la tragedia dei due, trovati morti eneldella villa dei Petrolini, ha scosso profondamente l’intera comunità. I due bambini,ma sopravvissuti solo per pochi minuti o secondi, dovranno essere registrati all’anagrafe e avere un nome, un passaggio obbligato per una dignitosa sepoltura. In questa storia tragica, la procedura legale assume una dimensione ancora più dolorosa. La registrazione all’anagrafe dei duenon è solo un passaggio burocratico, ma un riconoscimento formale della loro esistenza, seppur breve. È un momento che ricorda a tutti che, nonostante il dramma, si parla di due vite che meritano rispetto e memoria.