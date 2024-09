Fuga dalla sanità di De Luca | la Campania ha speso 444 milioni per curare i suoi pazienti al Nord

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Lagovernata da Deè sempre ai primi posti per dati negativi. Secondo l’Agenas, infatti, è la seconda regione d’Italia per ladiverso strutture ospedaliere di altre regioni, soprattutto del”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali edella Camera. Vietri (FdI): “I numeri dellaprovano il fallimento di De” “La Regione, in particolare, haben 444di euro per i residenti che si sono andati afuori dai confini regionali e ne ha incassati 159per quelli in arrivo nei nostri ospedali. Il saldo finale, dunque, è passivo per 285, il secondo peggiore del Paese.